На Луганщине три дня пробудут представители французской делегации: названа цель визита

Председатель Луганской областной государственной администрации-руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай провел встречу с делегацией Посольства Французской Республики в Украине и представителями французских компаний для обсуждения текущих вопросов, связанных с реализацией проекта реконструкции КП «Попаснянский районный водоканал».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отметим, эксперты будут находиться на Луганщине в течение трех дней визитом, чтобы собрать максимальное количество информации, которая будет положена в основу пакета документов, который будет подаваться на рассмотрение для получения государственного займа от Французской Республики.

«Поздравляю вас снова на Луганщине. Я доволен, что у нас продолжается сотрудничество, что вы сегодня именно здесь. Этот проект очень важен для Луганской области. Жители понимают, что это действительно катастрофа, когда полностью отсутствует водоснабжение, а такие ситуации у нас случались. Мы готовы проговорить вопросы, которые у вас есть, накануне вашего трехдневного визита и какие у вас возникнут предложения или вопросы в ходе визита. Любая помощь, которая будет необходима для внедрения проекта на Луганщине, будет предоставлена ​​», – сказал в начале встречи Сергей Гайдай.

Глава области отметил, что почти вся водная сеть в области – это наследие от Советского Союза. «К сожалению, в те времена никто не думал об экономичности и целесообразности направлений», – сказал он.

Атташе по экономическим вопросам Посольства Французской Республики в Украине Людовик Леа поблагодарил за прием и отметил важность сегодняшней встречи, на которой от Луганщины присутствовали представители водного хозяйства, областной администрации, профильные руководители департаментов, руководство водоканала, военные.

Стороны обсудили вопросы безопасности, соответствие инфраструктуры, услуг и оборудования реконструированного в будущем водоканала к насущных проблемам населения, вопросы экологии и сохранения окружающей среды и тому подобное.

Представители делегации обратились к Сергею Гайдаю: «Мы тронуты видеть активное участие вашей команды, которая готова для запуска проекта в ближайшее время». Отметим, по амбициозными планами, начало работ по реконструкции – 2022.

«Теперь мы с вами на одном корабле для того, чтобы выполнить важнейшую и вдохновляющую миссию в интересах украинского народа», – завершая, отметили представители делегации.