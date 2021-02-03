Прекращает работу отдел административных услуг Станично-Луганской РГА

С 4 февраля в связи с изменениями административно-территориального устройства Украины, образованием и реорганизацией районных государственных администраций, отдел административных услуг (ЦПАУ) Станично-Луганской райгосадминистрации прекращает свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.



Правопреемником Станично-Луганской райгосадминистрации является Счастьенская райгосадминистрация. В случае возникновения вопросов обращайтесь к правопреемнику Станично-Луганской РДА- Счастьенскую РГА.

Ранее в Станично-Луганской РГА сообщили о прекращении работы отдела ведения госреестра избирателей.