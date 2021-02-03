В Луганской области негде хранить вакцину от COVID-19

В Луганской области готовятся к первой волны вакцинации, которая начнется с середины февраля. Прививки будет бесплатным. Ожидают вакцину Файзер, провакцинировать планируют более 6000 человек. Впрочем, хранить препарат в области негде.

Об этом на брифинге рассказал заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов, передает Суспільне

“Предполагается, что мы будем получать вакцину, она может до 5 дней храниться при температуре +2 – +4. И, предполагается, что мы будем получать партиями, которые можно использовать в течение этих 3-5 суток”, – добавляет Жданов

По словам Владимира Жданова, к пожилым людям, которые не смогут сами пойти на вакцинацию, будут приезжать мобильные бригады. Они уже сформированы и прошли обучение.