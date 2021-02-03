“Слуги народа” пытаются не допустить блокировки президиума в Раде: эксклюзивные фото и видео

В среду, 3 февраля, в Верховной Раде представители фракции “Слуга народа” заняли оборонительные позиции, чтобы народные депутаты от “Оппозиционной платформы – За жизнь” не заблокировали работу парламента из-за санкций против каналов Виктора Медведчука.

Соответствующие кадры в парламенте сделал фотокорреспондент “источника”.

Как видно на фото, нардепы из СН сами заняли трибуну, охраняя ее. При этом, они пребывают в приподнятом настроении, многие улыбаются.

Депутат от ОПЗЖ Илья Кива в кулуарах Рады заявил, что их фракция будет блокировать трибуну парламента из-за введения санкций в отношении Тараса Козака и блокировки трех телеканалов.

Как сообщал “источник”, 2 февраля, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Верховной Рады от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака сроком на пять лет и телеканалов Виктора Медведчука “112 Украина”, NewsOne и ZIK, после чего они были заблокированы.