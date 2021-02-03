Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине: детальное разъяснение

Уже в феврале в Украине должна начаться вакцинация от коронавируса. Прививки будут делать по предварительной записи.

“источник” рассказывает, как записаться на вакцинацию.

В частности будут работодатели будут формировать списки, которые затем централизовано передадут в Минздрав.

Кроме того, будут формироваться открытые списки, не привязанные к месту работы. Запись будет открыта за месяц до начала вакцинации.

Записаться можно будет тремя способами:

Самостоятельно через информационный портал COVID-19, (он еще в разработке), где можно будет выбрать удобное медучреждение

Через национальный контакт-центр по противодействию коронавирусу по телефону 0 800 60 20 19 – работает круглосуточно

Непосредственно в медучреждении

Как сообщал “источник”, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что согласно утвержденному плану, вакцинировать украинцев начнут препаратом американской компании Pfizer. Затем прививки будут делать второй партией вакцины производства британской компании AstraZeneca, поставка которой запланирована на середину апреля.