Арестович сказал, когда перемирию на Донбассе придет конец: “Не менее чем две недели”

Во вторник, 2 февраля, ВСУ снова понесли потери на Донбассе. Несмотря на это, об окончательном срыве режима перемирия пока говорить рано. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью “Радио Свобода”.

Видео доступно на YouTube, передает Диалог.UA.

Он отметил, что ситуация на Донбассе остается нестабильной. Случаются периоды, когда не фиксируют ни одного обстрела, а бывают, наоборот, резкие обострения, когда Украина теряет своих военных.

“Нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее, чем две недели”, – заявил советник главы ОП. Только после этого, с его слов, можно будет констатировать окончательный срыв так называемого “режима тишины”. Он уточнил, что режим будет считаться официально сорванным, когда это констатируют лидеры “Нормандской четверки”.

“Сейчас мы можем говорить о нарушении режима”, – сообщил Арестович.

В последние месяцы на Донбассе наблюдается тенденция к серьезной эскалации. Гибридная армия России ведет обстрел ВСУ тяжелым вооружением, на фронте работают вражеские снайперы.