МОМ присоединится к строительству доступного жилья в Северодонецке

Об этом стало известно во время встречи председателя Луганской областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая с координатором жилищной программы Международной организации по миграции (МОМ) Конрадом Клосом.

«Обеспечение внутренне перемещенных лиц жильем остается актуальной проблемой для всей Луганщины. Это все усугубляется в условиях пандемии COVID-19, когда есть существенная необходимость в высококвалифицированных медицинских работниках. Поэтому ваше стремление частично обеспечить переселенцев Луганщины жильем – для нас огромная помощь. Прежде всего мы хотим обеспечить жильем представителей бюджетной сферы – всех тех, кто работает над восстановлением региона », – отметил в приветственном слове Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба ЛОВГА

Он напомнил, что в ближайшее время в области будет реализовано два важных инфраструктурных объектов – строительство новой железнодорожной ветки и областной больницы.

В свою очередь Конрад Клос отметил, что строительство жилья для ВПЛ будет продолжаться в течение пяти лет и ставить перед собой цель создать 250 новых жилых единиц. На реализацию этого проекта выделено 11 млн евро. Задумка международной организации состоит не в предоставлении бесплатного социального жилья, а создание условий для доступности аренды и последующей приватизации недвижимости. Все средства по аренде и продажи этого жилья будут идти в так называемые «револьверные фонды», которые будут основным бюджетом для дальнейшего строительства жилья.

Кроме того, Международная организация по миграции оказывает системную гуманитарную поддержку Луганщине, а также финансирует бизнес-проекты наших земляков.