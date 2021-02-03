На Луганщине выявили два тайника с боеприпасами. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два схрона с военными средствами поражения.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Из тайника, обустроенного в лесополосе вблизи поселка Нижнетеплое Станично-Луганского района, правоохранители изъяли 47 артиллерийских снарядов, 16 выстрелов для ручного противотанкового гранатомета, 9 гранат Ф-1 и почти 200 единиц патронов различного калибра.

В другом тайнике, который сотрудники СБУ обнаружили в Старобельском районе на окраине поселка Половинкино, под небольшим слоем почвы находилось более 100 единиц гранатометных выстрелов ВОГ-17.

Сейчас проверяется информация о причастности участников незаконных вооруженных формирований к закладке схронов.

Мероприятия по изъятию средств поражения проводились с привлечением подразделений Вооруженных Сил Украины и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.