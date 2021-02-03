В ЛОВГА говорят, что усиление карантина позволило втрое снизить уровень заболеваемости на коронавирус

Об этом сообщил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов во время пресс-брифинга в облгосадминистрации 2 февраля, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Он отметил, что если в период с 22 по 31 декабря среднее количество больных в области составляло 183,6, а в начале локдауна – 126,6, то по его завершении (в период из 24 января по 1 февраля) – всего 56,1 .

Также можно сравнить процент загруженности коек в стационарных инфекционных отделениях области, выделенных под больных коронавирусом. Так, 19 декабря этот показатель составлял 25,5%, 30 декабря – 27,4%, 10 января – 29,5%, 31 января – 15,7%.

«Усиление карантина позволило втрое, по сравнению с декабрем, уменьшить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией. То есть, введение этих мер является оправданным. Если население и в дальнейшем будет придерживаться рекомендаций, то болезнь не будет распространяться быстрыми темпами », – отметил спикер.

Всего на Луганщине зафиксировано 14874 подозрительных случаев на коронавирусную инфекцию. Лабораторно подтверждено 13 976 из них.

Среди всех больных женщины составляют 59,5%, мужчины – 40,5%.

За I полугодие 2020 выявлено 0,6% от общего количества заболевших, за третий квартал – 7,2%, за IV квартал – 69,8%.

Максимальное количество заболевших зафиксировано в декабре – 32,1% от общего количества. В январе 2021 – 22,9%.

Владимир Жданов отметил, что сейчас интенсивный показатель заболеваемости в области составляет 2078,7 случаев на 100 000 населения. Самый высокий – в Троицком районе (2970), городах Рубежное (2532) и Северодонецк (3277,6). Самый низкий – в Попаснянском (1018), Станично-Луганском (1246) и Белокуракинском (1279) районах.

Среди 400 умерших 82% – лица пожилого возраста (от 60 лет).

Смертность составляет 59,5 на 100 000 населения. Наибольшие показатели – в Северодонецке (91,9), Марковском (77,6) и Беловодском (74,6) районах. Самые низкие – в Новопсковском (12,1), Белокуракинском (27,4), Станично-Луганском (36,6), Троицком (37,2) районах.

Летальность (соотношение умерших / заболевших) составляет 2,9%. Самая высокая – в Беловодском (5,4%), Марковском (4,2%), Попаснянском (5,1%) районах. Самая низкая – в Новопсковском (0,8%) и Троицком (1,8%) районах.