В Минздраве рассказали, каким препаратом будут делать прививки украинцам в феврале

Уже в феврале в Украине должна начаться вакцинация от коронавируса. Согласно утвержденному плану, вакцинировать будут препаратом американской компании Pfizer. Затем украинцам будут делать прививки второй партией вакцины производства британской компании AstraZeneca, поставка которой запланирована на середину апреля.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала “Прямой”.

“Да, действительно, механизм COVAX подтвердил, что в Украину придет 117 тысяч доз вакцины м+РНК, то есть производителя Pfizer, которая разрешена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных условиях. Позже Украина может еще дополнительно обращаться к COVAX и получать Pfizer, но это уже будет следующая поставка – в середине апреля“, – уточнил Ляшко.

Он добавил, что первыми будут вакцинировать медиков, которые работают с больными Covid-19 в больницах. После них прививки сделают работникам экстренной медицинской помощи. Среди этой категории первыми вакцинируют диспетчеров, а потом – бригады, которые выезжают на вызовы к больным коронавирусом.

По словам Ляшко, до конца второго квартала Украина ожидает поставок от 2,5 до почти 4 миллионов доз вакцины AstraZeneca. На этой неделе она должна получить преквалификацию Всемирной организации здравоохранения.

“И ждем подписи министром здравоохранения договоров, которые уже проводит международная организация, и где они должны появиться, по поставке вакцины за бюджетные средства“, – резюмировал санврач.

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