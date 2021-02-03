В Украине после потепления и дождей ударят сильные морозы: названа “переломная” дата

В среду, 3 февраля, юго-западный ветер принесет в Украину потепление и дожди, местами столбики термометров поднимутся до +12 градусов. Однако уже 6-7 февраля в Украину вернутся сильные морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, 4 февраля днем по всей стране температура воздуха будет выше нуля, теплее всего будет на юге. Всюду ожидаются осадки в виде дождя, а в северных областях еще и мокрый снег. 5 февраля уже начнет холодать. На севере страны – до -10 градусов. В остальных регионах днем прогнозируется от +3 до -7 градусов. При этом по всей Украине будет облачно с прояснениями, без осадков.

Морозы усилятся 6 февраля. Так, днем ожидается от +9 (на западе) до -10 градусов (на севере). Ночью столбики термометров опустятся до -14 градусов.

7 февраля будет еще холоднее. В северных областях ночью ожидается до -18 градусов. Тепло удержится только на Закарпатье, где даже ночью столбики термометров не опустятся ниже +2 градусов. В Киеве ночью прогнозируется -13 градусов.

Как сообщал “источник”, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила, что температура воздуха в феврале будет нестабильной. В один день она может повышаться, а в другой – понижаться. На территорию страны придут несколько циклонов.