Блокировка каналов Медведчука: как проходило голосование и кто не поддержал санкции

Во вторник, 2 февраля, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Верховной Рады от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака сроком на пять лет и телеканалов кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука “112 Украина”, NewsOne и ZIK, после чего они были заблокированы. Основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО.

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на собственные источники в СБУ и Офисе президента.

Как рассказали собеседники издания, расследование, проведенное спецслужбами Украины, установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий, способствуют финансированию терроризма.

Таким образом фигурант этих санкций, Тарас Козак, попал под действие закона “О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

Также стало известно, что заседание СНБО по санкциям было индивидуальным и без традиционного группового обсуждения. Было расписано время, когда каждый из членов СНБО должен был явиться на 4 этаж Банковой, где должен был поставить/не поставить свою подпись под решением о введении санкций против Козака. Бланки с подписями принимал и собирал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кроме того источники опровергли информацию о том, что это решение было внезапным и стало последствием телефонного разговора главы МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Тони Блинкеном.

В январе Зеленский дважды собирал силовиков и аналитиков для обсуждения вопроса о том, как прекратить вещание каналов Виктора Медведчука, ведущего в стране антиукраинскую деятельность.

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