Ты жив во мне и своих детях: вдова Бориса Грачевского прокомментировала его смерть и показала прощальное фото

Борис Грачевский умер 14 января от осложнений, вызванных коронавирусом. Врачи, борясь за жизнь создателя “Ералаша”, ввели его в медикаментозную кому, но это не помогло. Сегодня по режиссеру скорбят коллеги и поклонники его творчества, а также молодая вдова.

Спустя несколько часов после сообщений о смерти сценариста, 36-летняя Екатерина Белоцерковская опубликовала в Instagram Stories трогательное послание: “Ты жив во мне и в своих детях. Я хочу быть с тобой. Почему? За что?”.

Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

А также поделилась прощальной фотографией. Снимок был сделан в кабине на канатной дороге в горах, на фото Грачевский счастливо улыбается.

Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official

Актриса осталась с маленьким ребенком на руках – в апреле 2020 года у пары родился сын Филипп. Грачевский был многодетным отцом, и от предыдущих браков у него есть две дочери и сын.

Борис Грачевский заразился коронавирусом в конце 2020 года. Состояние режиссера постепенно ухудшалось, и его несколько раз вводили в медикаментозный сон. Из последнего сценарист так и не вышел – создатель “Ералаша” умер вечером 14 января.

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский Фото: mk.ru

После смерти Бориса Грачевского в сети вспомнили, что умерший был одним из подписантов коллективного заявления деятелей культуры России в поддержку позиции президента Путина по Украине и Крыму.

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