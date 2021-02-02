Игорь Крутой показал, как изменился 71-летний Валерий Леонтьев: ни следа от пышной шевелюры

Российский поп-певец Валерий Леонтьев уже давно живет на две страны – в Майами (США) у артиста и его супруги Людмилы есть роскошные апартаменты с видом на океан. Сегодня Леонтьеву 71 год, и он уже не тот “казанова” из 90-х. Похоже, не осталось даже пышной шевелюры, которая долгие годы была его визитной карточкой.

О встрече с Леонтьевым своим подписчикам в Instagram рассказал композитор Игорь Крутой. Музыканты дружат семьями, встречаются редко, но метко. “К нам в гости приехали Валерик Леонтьев с Люсей… Это был день, который хочется поставить на повтор”, – отметил Крутой.

Валерий ЛеонтьевФото: фрагмент видео Игорь Крутого

К своему посту композитор добавил короткое видео, на котором показал Леонтьева, его супругу, а также других гостей. К слову, это один из немногих случаев, когда 67-летняя Людмила Исакович находится рядом с Леонтьевым. Публичной жизни супруга артиста избегает.

Людмила Исакович и Валерий ЛеонтьевФото: фрагмент видео Игорь Крутого

“Грустный Пьеро Валерик Леонтьев – очень любимый всей нашей семьей Человек, – добавил Крутой. – В нем совместились и Гениальный артист, и порядочнейший Человек, ранимый и преданный, открывающий свою душу немногим”.

По словам Крутого, слишком нелегкая судьба выпала его товарищу. И в жизни, и на сцене. При этом вдаваться в подробности композитор не стал.

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