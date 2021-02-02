С начала пандемии на Луганщине от осложнений COVID-19 умерли 400 граждан

На Луганщине лабораторно подтверждено 38 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – восемь, Рубежное – четыре, Северодонецк – двенадцать, Беловодский район – одно, Меловской – пять, Попаснянский – четыре, Сватовский – одно, Станично-Луганский – два, Старобельский – одно.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 976 человек.

Из них выздоровели – 11874 (197 за последние сутки); лечатся – 1702 (228 – стационарно, 1474 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 516 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 461.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летний мужчина из Северодонецка, 61-летняя женщина из Кременского района и 71-летний мужчина из Сватовского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 400 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 15,9%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 2 февраля (09:00) в Украине 1223879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 22 924 летальных, 1035372 лица выздоровели. Всего проведено 6274464 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2394 новых случая; летальных – 156; осуществлено 31620 тестирований; выздоровели 11457 человек.