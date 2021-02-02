Уже такие большие: Вера Брежнева показала, как повзрослели ее дочери

Вера Брежнева показала в Instagram фото своих дочерей, и фанаты удивились, какими взрослыми стали дети 38-летней певицы.

“Хочется их заобнимать, затискать, а они уже такие большие.. две мои вселенные”, – написала мать 20-летней Сони и 12-летней Сары Киперман.

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Старшая Соня – дочь Веры Брежневой от украинского политика Виталия Войченко. Сейчас девушка живет в США и учится в гуманитарном колледже. Младшая Сара родилась в браке Брежневой с бизнесменом Михаилом Киперманом, с которым она развелась в 2012 году после 6 лет отношений. В 2015 году певица тайно вышла за композитора Константина Меладзе, но пока у пары нет совместных детей.

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Соня Киперман также поделилась в своем Instagram кадрами из фотосессии с матерью и сестрой. “Две части моего сердца. Самые важные женщины в моей жизни”, – написала она.

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Ранее Вера Брежнева посвятила новую песню трем сестрам. Смотрите на theLime, как выглядит большая семья певицы.

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