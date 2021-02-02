Опыт – не главное: как работодатели в Украине “фильтруют” людей и в чем причина

Хотя украинское законодательство запрещает любые проявления эйджизма, то есть, дискриминацию соискателя по возрасту, в жизни все несколько иначе и люди предпенсионного возраста не могут найти себе работу именно из-за своих лет.

Об этом говорится в материале “источника”.

Так, на сайтах поиска работы уже при регистрации необходимо указывать свой возраст, что является грубым нарушением законов. Среди вакансий, например, сферы услуг или торговли, довольно часто можно встретить возрастные ограничения: до 40 лет, до 35 лет. И это при том, что в законе “О занятости населения” четко указано: “запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях указывать ограничения по возрасту кандидатов”. Но работодатели, как видим, “успешно” это делают.

Далеко не все работодатели занимаются эйджизмом в описании вакансий: дискриминационные требования могут появиться и на собеседовании.

“Когда я только переехала в Киев из Донецка как переселенец, то пять месяцев не могла найти работу в сфере продаж, – жалуется “источнику” жительница столицы Юлия. – В Донецке я довольно успешно занималась продажей компьютерной техники, но найти похожую в Киеве никак не удавалось. Мало того, что ты переселенец, так еще каждый раз, когда дело доходило до собеседования, мне мягко отказывали, мол, вы же понимаете, нам нужны сотрудники до 35 лет, эта вакансия не для вас. И мой опыт в продажах, который к тому моменту составлял 15 лет, никого не интересовал”.

По словам HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяны Пашкиной, в Украине несовершенное трудовое законодательство.

“Законодательно, конечно, эйджизм запрещен. Существуют также льготы при приеме на работу людей предпенсионного возраста”, – отмечает Татьяна Пашкина.

Действительно, согласно статье 14 закона “О занятости населения”, граждане Украины, которым осталось до пенсии 10 лет и менее, имеют дополнительные гарантии при трудоустройстве.

“Но эти нормы просто не выполняются, – добавляет HR-эксперт. – Работодатели считают, что люди ригидные, будут плохо работать, не смогут провести 12 часов на ногах и др. В общем, стереотипы”, – уверяет Пашкина.

Подробнее о том, почему в Украине сложно найти работу людям после 35 лет, читайте в материале “источника”: “Замкнутый круг эйджизма: почему работодатели поставили крест на украинцах 35+ и как это победить”.