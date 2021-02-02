В Украину ворвется “весеннее” тепло, но повезет не всем: где будут дожди и мокрый снег

В среду, 3 февраля, юго-западный ветер принесет в Украину потепление, местами столбики термометров поднимутся до +12 градусов.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

“Температура воздуха в течение дня составит + 3 + 9 градусов, в Запорожской области и в Крыму местами до + 10 + 12 градусов“, – сказано в публикации.

В северных областях днем ожидается 0 + 3 градуса. Потепление будет способствовать таянию снега и льда, что приведет к сложной ситуации на дорогах и тротуарах. Кроме того, повышение температуры воздуха будет провоцировать падение снежных массивов с крыш домов и деревьев.

3 февраля в западных областях и на севере ожидается дождь и мокрый снег. В Карпатах, также прогнозируется снег. На остальной территории Украины – без особых осадков.

В Киеве в среду – местами небольшой дождь, мокрый снег. В течение дня температура воздуха в столице поднимется до 0 + 2 градусов.

4 февраля, в четверг, в Украину придет циклон, который принесет теплую погоду и дожди.

“А с пятницы к нам снова начнет заплывать морозный воздух“, – прогнозирует Диденко.

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