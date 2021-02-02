На Луганщине задержали мужчину, который спилил деревья в заповеднике. ФОТО

Сотрудники полиции Беловодска разоблачили мужчину, который осуществлял незаконную вырубку леса на территории заповедника. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Об этом сообщает Беловодский отдел полиции ГУНП в Луганской области.



Вчера, 1 февраля, в полицию пгт Беловодск поступило сообщение от работницы местного лесничества о том, что на территории заповедника «Юницкий» неизвестные лица осуществляют вырубку леса.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, среди заповедника обнаружила подготовленную к транспортировке древесину и 32-летнего ранее судимого местного жителя.

С места происшествия следователями были изъяты бензопила и древесина «дуб» и «клен».



Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 246 УК Украины «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса». Сейчас сумма ущерба устанавливается.