Нардеп Скороход удивила прической в Раде: эксклюзивные фото

Народный депутат из группы “За Майбутнє” Анна Скороход, которую ранее исключили из фракции “Слуга народа”, пришла на заседание Верховной Рады во вторник, 2 февраля с интересной прической.

Соответствующие фото в Раде сделал фотокорреспондент “источника”.

Нардеп заплела свои светлые волосы в две свободные косы. Они начинались ото лба и создавали некое подобие венка. Дальше косы объединялись в одну. Прическа придала Скороход романтичности.

На ней был красный брючный костюм и черный гольф.

Как сообщал “источник”, ранее Скороход пришла на заседание Верховной Рады в стильном брючном костюме глубокого голубого цвета, который на рукавах украшен вышивкой с растительными мотивами – цветами и листьями, выполненной в желтом цвете. Желтая вышивка на голубом фоне перекликалась с цветами украинского флага.