Нелегкая работа депутата: Беленюка поймали на интересном занятии в Раде, эксклюзивное видео

Народный депутат от президентской фракции “Слуга народа” Жан Беленюк на заседании Верховной Рады во вторник, 2 февраля, во время обсуждения и голосования откровенно скучал.

Соответствующие кадры в парламенте сделал фотокорреспондент “источника”.

Во время обсуждения и голосования за проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования, Беленюк сидел с опущенной головой и со скучающим видом тер глаза. Он также почесывал голову и снимал соринки со своей одежды.

При этом он все же отдал свой голос за законопроект. Хотя судя по видео, он чуть не уснул.

Как сообщал “источник”, ранее народный депутат Украины Жан Беленюк шокировал журналистов и подписчиков внешним видом – у него заметили синяк под глазом.