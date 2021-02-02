На Луганщине попрощались с погибшим воином Романом Дзюбенко

Сегодня, 2 февраля, в поселке Ольховое провели в последний путь военнослужащего Романа Дзюбенко. Попрощаться с Романом пришли родные, близкие, друзья, представители власти и неравнодушные граждане.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.



26-летний Роман воевал за свою родную Луганщину – он был родом из прифронтового поселка Ольховое Станично-Луганского района. Родился 13 октября 1994 года. Отслужил срочную службу. В августе 2018 подписал контракт на службу в ВСУ. На войне – с 2019 года.



Младший сержант, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. кошевого Ивана Сирко. “Веселый, всегда помогает, никого не бросает в беде”, – говорили о нем побратимы



Вечером 26 января у Новоалександровки Попаснянского района Луганской области вражеский снайпер выстрелил Роману в голову.



“Сначала мы услышали, как рядом лег ВОГ (гранатометный выстрел -” Н “). Доложили, что начались провокации. Уже через несколько минут по нам открыли огонь из пулемета. Били прицельно. Первая очередь прошла над нами. Еще через мгновение я увидел, как Рома сделал шаг и резко упал на дно окопа. Первая мысль – наверное, поскользнулся, грязь же чуть ли не до колен. Я позвал его, но он не реагировал. Тогда и понял, что случилось худшее “, – рассказал товарищ Дзюбенко Дмитрий, который в тот вечер был на позиции вместе с ним.



Снайперская пуля пробила шлем и прошла навылет. Несмотря на тяжелое ранение, Роман изо всех сил боролся за жизнь. Военным медикам удалось его стабилизировать и доставить в военный госпиталь в Часовом Яру. Учитывая тяжелое состояние, далее транспортировать воина было невозможно.

К сожалению, усилия парамедиков и врачей оказались тщетными. Через четыре дня после ранения, утром 30 января, Роман умер.



Он очень любил свою молодую жену, с которой в прошлом году поженились официально. У них было много планов на жизнь.

У Романа Дзюбенко остался маленький сын, которому исполнилось всего полгода. Также без Романа остались мать и брат.



Похоронили Романа Дзюбенко в поселке Ольховое.