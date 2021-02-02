Мошенники выудили у жителей Луганщины почти 13 тысяч гривен

В Луганской области под влияние злоумышленников попали жители Северодонецка, Сватово и Беловодска.

Об этом сообщили в ГУНП в Луганской области.

Так, житель г. Сватово перечислил на неизвестный счет 5700 грн, после получения sms-сообщение «Ваша карта заблокирована» якобы «для сохранения средств».

Жительница Беловодска внесла предоплату 4200 грн за товар, после чего потеряла связь с продавцом.

А северодончанин потерял ключи от автомобиля, о чем разместил объявление в социальной сети Facebook и на местном сайте. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и сообщил, что вернет ключи за денежное вознаграждение в сумме 3000 грн. Мужчина согласился и перечислил средства, после чего связь с неизвестным исчезла.

В полиции снова призывают граждан: не доверяйте незнакомым людям, особенно если это телефонные собеседники! Никому не сообщайте свои персональные данные и не вносите предоплату за товар, который вы еще не видели!