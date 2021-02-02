День сурка: какую весну предсказал харьковский сурок Тимка IІІ

Во вторник, 2 февраля, на биологической станции Харьковского национального университета имени Каразина в поселке Гайдары достали из домика после зимней спячки сурка Тимку IІІ, и он предсказал раннюю весну.

Как пишет KharkovToday, традиционно символическую церемонию проводят именно в эту дату, которая так и называется – День сурка. Около 11:30 смотрительница биостанции Надежда Токарская достала животное из его логова, передает Обозреватель

Вывод о теплой весне был сделан на основании того, что Тимка не увидел собственную тень в солнечный день. Если бы произошло наоборот, то весна должна была наступить не скоро.

Согласно прогнозу пушистого “синоптика”, тепло придет в Украину через шесть недель. По словам Токарской, несмотря на то, что сурок проснулся в логове несколько дней назад, он до сих пор немного сонный.

Примечательно, что сейчас в Украине есть три сурка, которые могут предсказывать погоду. Это трехлетний Тимка из-под Харькова, а также Миша и Маша во Львове.