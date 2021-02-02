Дубинского официально исключили из фракции “Слуги народа”: Разумков объявил о решении

Народного депутата Александра Дубинского во вторник, 2 февраля, официально исключили из фракции “Слуга народа”.

Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады, которое транслируется вYouTube.

“Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной рады, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии “Слуга народа” в Верховной раде народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича“, – заявил спикер ВР Разумков.

Напомним, 11 января Министерство финансов США внесло в список санкций нардепа Дубинского и еще шестерых человек. В США считают, что все они пытались повлиять на президентские выборы в США 2020 года.

Как сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты, которые способствовали российскому вмешательству в президентские выборы в США, будут преследоваться украинским правосудием.

Сам Дубинский назвал свое исключение из “Слуги народа” “манипулятивной историей”.