Тюрьма для “лихачей” и облавы на пьяных: в Украине готовятся жестко наказывать нарушителей на дорогах

В Верховной Раде приняты в первом чтении законопроекты №2697 и №2695, которые предполагают существенное усиление наказания за нарушение Правил дорожного движения. Глава Нацполиции Игорь Клименко выразил надежду, что Верховная рада сделает следующий шаг и поддержит их.

“источник” рассказывает об основных новшествах.

Проект закона №2697 касается всего одной статьи Кодекса об административных нарушениях и повышает в три раза штрафы для пешеходов, а второй законопроект предлагает более кардинальные изменения.

Так, злостного нарушителя ПДД, дважды в течение года пойманного пьяным за рулем, предлагается не только наказывать штрафом до 51 тысячи гривен, но и арестовывать на срок до 15 суток.

Кроме того, после принятия законов, полиция получит право останавливать машины и проверять, пьян ли водитель. Она сможет делать это только с 10 вечера до 8 утра, а также в праздничные, выходные дни и на следующий день после выходных.

Еще одно новшество – сейчас суд может освободить от уголовной ответственности нарушителей, которые впервые совершили ДТП и раскаялись в этом. Эту норму хотят отменить для тех, кто был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кроме того, их нельзя будет приговорить к условному сроку или отпустить на поруки.

Предлагается также повысить максимальный срок заключения для пьяных водителей с 10 до 12 лет. Срок лишения прав на вождение авто максимально будет составлять 10 лет (сейчас 3).

Как сообщал “источник”, ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко выразил надежду, что законопроект №2695, которым предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения поддержат все фракции и все депутатские группы.