Спасатели показали, как ликвидировали последствия ДТП на Луганщине с разливом мазута. ВИДЕО

31 января в 7:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на автодороге Т-13-06 в районе пгт Новоайдар, ул. Подгорная произошло ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

На место происшествия выехали аварийно-спасательное отделение 25-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

По прибытию к месту происшествия спасатели выяснили, что в результате дорожно-транспортного происшествия произошла утечка мазута на площади 200 кв. м, следовательно была угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Вероятно, водитель грузового автомобиля «DAF» не справился с управлением, в результате чего указанная машина с полуприцепом-цистерной перевернулась в кювет.

Спасатели помогли водителю, получившего телесные повреждения средней тяжести, высвободиться из опрокинутого авто. В медицинской помощи водитель не нуждался.

Осмотрев автомобиль и место ДТП, спасатели установили, что горение отсутствует, и с помощью шансового инструмента сделали обвалование нефтепродукта, который растекся.