На Луганщине полиция совместно с работниками “Укрпочты” проведет информационную кампанию

На Луганщине не уменьшается количество совершенных мошенничеств, несмотря широкомасштабную разъяснительную работу. Почти каждый день доверчивые граждане попадают в сети аферистов, которые действуют по разным схемам. Именно поэтому, полиция пытается привлечь к работе по противодействию мошенничеству не только общественность и СМИ, но и еще разные учреждения, которые могут стать для полиции надежным партнером в борьбе с этим видом преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Луганской области.

Так, вчера, 1 февраля, руководитель отдела Управления превентивной деятельности ГУНП в Луганской области Андрей Наконечный встретился с руководством “Укрпочты”, чтобы обсудить общую стратегию по противодействию мошенничества.

Для более широкого информирования граждан о схемах мошенников, полиция предложила представителям “Укрпочты” присоединиться к общей информационной кампании.

Теперь, почтальоны, которые предоставляют почтовые услуги преимущественно пожилым людям, будут также рассказывать им, как распознать афериста и какую информацию ни в коем случае нельзя никому давать, а также будут распространять информационные листовки «Как не стать жертвой мошенников», которые разработали полицейские.

“Эта совместная информационная кампания, которую мы будем вместе проводить, должна стать тем шагом, который позволит значительно уменьшить количество совершенных на территории области мошенничеств. Объединив наши усилия, мы попытаемся сделать так, чтобы в нашей области мошенничеств становилось меньше, а граждане чувствовали себя в безопасности, – отметил Андрей Наконечный.