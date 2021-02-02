В Новопсковском районе после ДТП загорелся автомобиль. ФОТО

31 января в 23:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля вблизи с. Булавиновка Новопсковского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что возгорание легкового автомобиля «Opel ОMEGA» произошло во время столкновения с легковым автомобилем «ВАЗ – 2121 Нива».

Пожар локализован в 23:47 и ликвидирован в 23:59.

К ликвидации привлекались 5 пожарных на пожарной автоцистерне.