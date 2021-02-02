Кулеба рассказал, что мешает расширению “нормандского формата”

Привлечь США к “нормандскому формату” по Донбассу вряд ли удастся, поскольку на это требуется согласие всех участников переговоров, а Россия будет против

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает “ДС”.

“Что касается полноценного участия США в “нормандском формате”, то не забывайте, что есть один человек в этом формате, которого такое участие точно не сделает счастливым, — это президент Российской Федерации. А формат нерасширяем желаниями только отдельных участников. Он может быть изменен только консенсусом”, — сказал Кулеба в эфире “Свободы слова” на телеканале ICTV.

Вместе с тем, по его словам, есть все основания полагать, что США буду еще активнее поддерживать Украину.

“Ни для кого не будет секретом, что с 2014 года США принимали активное участие в поддержке Украины против российской агрессии, и в попытках урегулировать конфликт и на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма. Поэтому я имею все основания полагать и предвидеть, что США будут еще активнее на этом треке. В каком именно формате это будет происходить, — это вопрос переговоров”, — отметил министр.