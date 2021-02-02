Недобросовестное “соседство”: северодончане захватывают земельные участки просто в лесу. ФОТО

В Северодонецке земли лесного фонда в последнее время стали лакомым кусочком для недобросовестных застройщиков. А если земельные лесные участки расположены в черте города, то желающих расширить границы двора или что-то пристроить на свободном месте, со временем становится все больше.

О такой тенденции рассказали в ГП “Северодонецкое лесоохотничье хозяйство”.

“Лесной фонд Северодонецкого лесничества больше всего страдает от таких лесонарушений, но остановить строительные работы, даже с правоохранительными органами, лесной охране не удается. Переписка с соответствующими структурами ходит по кругу, все ответы на наши запросы о предоставлении в пользование земельного участка на указанной территории, отрицательные – никто ничего не давал. Найти взаимопонимание с собственником земельного участка о предоставлении документов, не удается, большинство даже не разговаривают, или ведут себя некорректно”, – рассказывают лесники.

Об этой проблеме они начали говорить еще в 2019 году, когда стало известно о гаражах, свалках и будущих коттеджах в квартале № 47 Северодонецкого лесничества.



На фотографиях – продолжение уже в 2021 году захвата лесных земель в квартале № 81 отдел 4 Северодонецкого лесничества: свалка и складирование строительных материалов как следствие жизнедеятельности «соседей» леса.