В Лисичанске приняли решение по тарифам на проезд в маршрутках

Руководитель военно-гражданской администрации Лисичанска Александр Заика подписал распоряжение об установлении новых тарифов на услуги по перевозке пассажиров.

Соответствующее распоряжение от 01.02.2021 г. было обнародовано на сайте ВГА, передает Час Пик.

Согласно документу, устанавливаются новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые предоставляются частным предприятием “Люксавто-СДК”.

На 11 маршрутах Лисичанска проезд подорожает на гривну (смотрите в таблице ниже).

Отмечается, что распоряжение вступает в силу с даты публикации в печатном средстве массовой информации.