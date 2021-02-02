2 февраля на Луганщине ожидается сильный дождь

Сегодня, 2 февраля, в Луганской области днем ожидается сильный дождь Утром и днем местами туман. Ухудшение видимости в осадках 2-4 км, в тумане до 500 м. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, ночью порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, днем 5-10 0 тепла.

Об этом сообщает Луганский областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно. Днем сильный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, ночью порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, днем 5-10 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно. Днем сильный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, ночью порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 0 тепла, днем 5-10 0 тепла.

Уже завтра, 3 февраля, осадки прекратятся. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 3-8 0 тепла.