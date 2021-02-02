Людей отвлекают от катастрофы: эксперт рассказал, что стоит за слиянием “ЛНР” и “ДНР”

Российский президент Владимир Путин в Давосе говорил о новых военных конфликтах, в то время как его марионетки в ОРДЛО презентовали доктрину дальнейшей оккупации украинских территорий. В числе прочего, она содержит несколько интересных “вбросов”. Один из них – тезис о слияния “ЛНР” и “ДНР” в одно квази-государство.

Об этом говорится в материале “источника”.

“Донецкая народная республика и Луганская народная республика в своих границах в соответствии со своими конституциями относятся к исторически сложившемуся экономико-географическому региону Донбасс. Территория Донбасса, как и его народ, неделимы“, – говорится в “доктрине”.

То есть “республик” в ОРДЛО как бы две, но они – “неделимы”.

“Москва будет периодически проводить “референдумы” и “объединять” территории, дабы отвлечь жителей от катастрофы, в которой они оказались. Не исключаю, что уже в этом году возможно проведение очередного “референдума о присоединении” к РФ и слияния “ЛНР” и “ДНР” в некую “Республику Донбасс”. Так оккупантам будет проще управлять этими территориями“, – отметил руководитель Агентства развития Приазовья Константин Батозский.

С геостратегической точки зрения, Кремлю может быть выгодно провозглашение одной “Республики Донбасс” с прицелом на дальнейшее ее расширение за счет захвата украинских территорий. В случае серьезной политической дестабилизации в Украине (например, очередной Майдан) Кремль может реанимировать проект “Новороссия”, формально сменив название.

Тем более, оккупационная доктрина “Русского Донбасса” содержит непрозрачный намек на продолжение агрессии против Киева.

“Народ Донбасса является неотъемлемой частью русского народа, исторической России. Вместе с регионами, находящимися под контролем Украины, – Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской областями – Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика входят в состав исторической Новороссии...”, – говорится в так называемой доктрине.

Впрочем, слияние “республик” усложняет тот факт, что “ЛНР” и “ДНР” контролируются различными силовыми структурами РФ, которые часто-густо конкурируют друг с другом. Это мешало объединить квази-республики в 2014 году, и тем более делает это невозможным сейчас, когда главные “бенефициары” теневых потоков там закрепились.

Как рассказала аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, “ЛНР” курирует ФСБ, а “ДНР” – российский Генштаб, зампред Администрации президента РФ Дмитрий Козак и частично ФСБ.

“Каждая из групп хотела бы замкнуть контроль над ОРДЛО на себе, но ранее такие попытки приводили к углублению внутренних конфликтов и силовым противостояниям. Типичная история – замена в “ЛНР” Плотницкого (ставленника Генштаба РФ) на Пасечника, которого контролирует ФСБ. Поэтому в ближайшей перспективе слияния “ЛНР” и “ДНР” вряд ли предвидится”, – пояснила Мария Кучеренко.

Детальнее читайте в материале “источника”: Подразнить Киев: почему “Русский Донбасс” заговорил голосом кремлевской пропагандистки Симоньян.