Кравчук констатировал, что по Донбассу договариваться все сложнее: “На заседаниях ТКГ такого не говорят”

Презентация в Донецке “концепции русского Донбасса” и проведение там “форума” “Русский Донбасс” заставляют кардинально изменить подходы украинской стороны к ведению переговоров, сообщает Диалог.UA.

Как сказал в комментарии “Украина 24” глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, его смущают противоречия между тем, что представители ОРДЛО говорят в Донецке и Луганске, и тем, что они говорят на заседании ТКГ.

На заседании контактной группы участвующие с подачи России представители оккупационной “власти” не говорят о “русском Донбассе”, но позволяют себе это в другой обстановке.

По мнению Кравчука, это двойные стандарты, когда от украинской стороны требуют неукоснительного соблюдения Минских соглашений, а сами говорят: “Матушка Россия, забери нас к себе”.

Кравчук сказал, что предстоящее заседание ТКГ будет сложным, так как украинская делегация потребует от представителей ОРДЛО определиться с позицией “республик”: насколько “ДНР/ЛНР” позиционируется как некое “российское государственное образование”.

“А если у них другое мнение – то какое? То есть для того, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, какие задачи ставить, решения принимать, нам нужно добиться ясности. А то, что такие заявления не способствуют улучшению работы, понятно”, – подчеркнул политик.

Кравчук сказал, что в случае, если позиции представителей ОРДЛО будут созвучны тезисам, обнародованным российскими пропагандистами на “форуме”, то он обратится к сопредседателю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с предложениями по поводу кардинального изменения повестки дня заседаний ТКГ.