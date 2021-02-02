В сети показали фото «Донбасс Арены»

В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка опубликовали новые фотографии домашнего стадиона донецкого футбольного клуба «Шахтера» — «Донбасс Арены». Автор публикации отметил, что снимки были сделаны в январе 2021 года.

Об этом сообщает ДонПресс

Так, на фото показана парковая зона стадиона, полностью заросшая сорняками. Судя по кадрам, бывшие роскошные газоны давно не приводят в порядок и сейчас они имеют удручающий вид. В комментарии к снимкам пользователи пишут, что процветающий в довоенное время город превращается в «мини-Припять»:

«Донецьк заростає бур’яном» «Русский мир» жесток и беспощаден!» «Такая себе мини-Припять» «Тут колись були люди» «Все, чего касается рука Путинской России, превращается в развалины и г. но» «На футбольном поле, наверно, козы пасутся».

Напомним, стадион был построен в 2009 году и его стоимость составляла $ 400 млн. «Донбасс Арена» принимала матчи Евро-2012