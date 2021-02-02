В сети показали фото «Донбасс Арены»

В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка опубликовали новые фотографии домашнего стадиона донецкого футбольного клуба «Шахтера» — «Донбасс Арены». Автор публикации отметил, что снимки были сделаны в январе 2021 года.
Об этом сообщает ДонПресс
Так, на фото показана парковая зона стадиона, полностью заросшая сорняками. Судя по кадрам, бывшие роскошные газоны давно не приводят в порядок и сейчас они имеют удручающий вид. В комментарии к снимкам пользователи пишут, что процветающий в довоенное время город превращается в «мини-Припять»:
«Донецьк заростає бур’яном»
«Русский мир» жесток и беспощаден!»
«Такая себе мини-Припять»
«Тут колись були люди»
«Все, чего касается рука Путинской России, превращается в развалины и г. но»
«На футбольном поле, наверно, козы пасутся».
Напомним, стадион был построен в 2009 году и его стоимость составляла $ 400 млн. «Донбасс Арена» принимала матчи Евро-2012