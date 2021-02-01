Выплата 150 тысяч заробитчанам: эксперт озвучил главные недостатки программы

Украинские власти решили раздать трудовым мигрантам по 150 тысяч гривен на открытие своего бизнеса в Украине. Однако проблема не только в деньгах.

Об этом говорится в материале “источника”.

Эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егор Киян не слишком оптимистично оценивает эффективность данной программы. Дело в том, что просто дать денег на открытие бизнеса мало.

“Само по себе открытие бизнеса – это гораздо сложнее, чем выехать за границу работать. Часто при открытии своего дела ты инвестируешь больше, чем получаешь. И в будущем бизнес может приносить гораздо меньше доходов, чем трудовой мигрант зарабатывал бы за рубежом. Не все так просто и с нашим правовым законодательным полем и государственными институтами“, – говорит он.

Эксперт добавил, что при открытии нового бизнеса не исключены проблемы с контролирующими органами.

“Также карантинные ограничения сильно влияют на ведение бизнеса и вложение средств в него. И еще одной проблемой является культура ведения бизнеса. У нас мало дать деньги людям, их все же надо научить как вести бизнес“, – отметил он.

Еще одна проблема заключается в том, что те, кто уехал за границу и работает там на постоянной основе, вряд ли вернутся в Украину. Поэтому битва должна идти именно за сезонных работников, а им гораздо труднее доказать факт своей работы за рубежом.

“В связи с этим, если программой воспользуется хотя бы один процент от заявленного, это уже будет успехом“, – считает Егор Киян.

Детальнее читайте в материале “источника”: Заробитчанам раздадут по 150 тысяч: кто может получить деньги и на что.