Умер известный украинский режиссер

В понедельник, 1 февраля, в возрасте 63 лет, умер известный украинский театральный режиссер и продюсер Сергей Проскурня.

Об этом в Facebook написал экс-министр культуры Евгений Нищук.

“Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл наш драматург. Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив“, – написал Нищук.

Сергей Проскурня – украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премии Национального союза театральных деятелей Украины “Эксперимент” – родился в 1957 году во Львове. С декабря 2007 года входил в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна, впоследствии стал советником министра на общественных началах. Был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета.

С 2009 до 2015 года работал главным режиссером Черкасского драмтеатра. В 2013-2014 годах снял кинопроект “Наш Шевченко” (часть сюжетов снимал на Евромайдане). Разработал концепцию выставки “Шевченкомания” в “Художественном арсенале”.

9 марта 2014 по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко вышел фильм Сергея Проскурни “Тарас Шевченко. Идентификация”. Он был режиссером оратории “С нами Бог”, посвященной героям Небесной сотни и военным, воюющих на востоке Украины, главным режиссером-постановщиком концерта “Украина. Рожденные свободными”, который состоялся в День Независимости на Майдане в 2016 году.