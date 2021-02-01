“Начинается новый день”: глава МИД Украины впервые поговорил с новым госсекретарем США

Состоялась первая беседа между главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

Он отметил, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки и договорились сделать его более амбициозным.

“В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины“, – пишет глава МИД Украины.

Как сообщал “источник”, у Блинкена есть украинские корни. Его дед по отцовской линии эмигрировал в США из Киева, а отчим, известный международный прокурор Сэм Писарь, пережил Холокост и находился в концлагерях в оккупированной нацистами Польше. Ранее Блинкен неоднократно посещал Киев.