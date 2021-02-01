Авария грузовика с разливом мазута возле Новоайдара квалифицирована как ЧП объектового уровня

31 января на участке автодороги Т-13-06 (г. Северодонецк – г. Счастье), в районе пгт. Новоайдар, ул. Подгорная произошло ДТП. Водитель автомобиля DAF не справился с управлением. В результате указанный автомобиль перевернулся в кювет. После аварии произошла утечка мазута на площади примерно 200м2.

Об этом рассказали в Счастьенской районной государственной администрации.



Решением районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 31.01.2021 № 4 данное чрезвычайное происшествие предварительно классифицировано, как чрезвычайная ситуация объектового уровня техногенного характера по коду 10110 ЧС и признаку І.29.



Принимаются меры по определению ущерба, нанесенного аварией окружающей среде, и для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.