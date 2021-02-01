В СМИ назвали возможных претендентов на должности глав новых районов Луганской области

Стали известны возможные кандидаты на должности руководителей новых объединенных районных администраций Луганской области.

Об этом сообщает издание Первая полоса со ссылкой на собственные источники.



Напомним, в ходе реформы на подконтрольной территории Луганской области создается четыре района – Северодонецкий, Сватовский, Старобельский и Счастьенский. На данный момент происходит согласование кандидатур на должности руководителей новых районов.



Как стало известно журналистам, на пост главы Северодонецкой РГА рассматривается кандидатура Романа Власенко, который сейчас возглавляет Попаснянскую РГА.

На должность руководителя Сватовской РГА претендует Олег Клименчуков, нынешний глава Кременской РГА.

Кандидатом на должность руководителя Старобельской РГА рассматривается Виталий Кононов, который сейчас работает первым заместителем Старобельской РГА.

На пост главы Счастьенской РГА претендуют Юрий Золкин (сейчас возглавляет Станично-Луганскую РГА) и Татьяна Новикова (возглавляет Новоайдарскую РГА).



Решение о назначении руководителей РГА будет принимать президент Украины Владимир Зеленский. При этом источники “Первой полосы” сообщают, что данные кандидаты уже проходили предварительные собеседования в Киеве.