Появились фото с места ДТП в Марковке: упавший знак, разбитые машины и поврежденный забор

Вчера, 31 января, в 22.27 в населенном пункте Марковка произошло ДТП.

Подробности рассказали в Марковском отделе полиции ГУНП в Луганской области.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 33-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем “ВАЗ 21063”, не справившись с управлением съехал с проезжей части, совершил наезд на дорожный знак и на припаркованные по ул. Еременко автомобили УАЗ и ВАЗ.



В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в местную больницу. В ходе проведения медицинского осмотра у водителя был обнаружен сверток с измельченным веществом растительного происхождения внешне похожее на каннабис.



По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» и ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».