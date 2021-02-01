“Это чистый фарс”: Дубинский нашел виноватых в своем исключении из фракции, видео

Народного депутата Александра Дубинского в понедельник, 1 февраля, исключили из фракции “Слуга народа”. Он назвал свое исключение “чистым фарсом”.

Об этом он сказал в видео, опубликованном в Telegram-канале “Труха Харьков”.

За исключение Дубинского проголосовали 198 членов фракции, 29 – против, еще 19 – “не отозвались”.

В частности, Дубинский назвал свое исключение “манипулятивной историей”.

“Как вы понимаете, пройдены все красные линии фракции, мы увидели истинные лица политических актеров и в Офисе президента и в украинском парламенте и прекрасно понимаем, что это манипулятивный результат, который был необходим конкретным людям для получения конкретных дивидендов именно политических и для решения своих собственных проблем“, – сказал он.

В свою очередь, глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия также поддержал исключение Дубинского из фракции. Он подчеркнул, что голосование проводилось и все документы с физическими подписями депутатов есть.

Напомним, 11 января Министерство финансов США внесло в список санкций нардепа Дубинского и еще шестерых человек. В США считают, что все они пытались повлиять на президентские выборы в США 2020 года.

Как сообщал “источник”, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народные депутаты, которые способствовали российскому вмешательству в президентские выборы в США, будут преследоваться украинским правосудием.