Во Франции неизвестный выкинул из окна коробку с отрезанной головой: фото и видео с места

Во французском городе Тулон из окна дома выбросили коробку с отрезанной человеческой головой. Полиция начала спецоперацию.

Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

О том, что из окна выбросили коробку с человеческой головой, в полицию сообщили прохожие. Полицейские оцепили место происшествия.





В окне на третьем этаже появился мужчина, чьи руки были в крови. Он что-то кричал полицейским. В ходе спецоперации его задержали и взяли под стражу.





Как сообщал “источник”, в октябре в департаменте Валь-д’Уаз под Парижем, мужчина обезглавил учителя за то, что тот показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства преступника застрелила полиция. Им оказался чеченец, который родился в Москве и имел во Франции вид на жительство.