Человечество шло навстречу катастрофе: философ рассказал о глобальных предпосылках пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 – это фактор, который, с одной стороны продемонстрировал свободное падение человечества, а с другой стороны ускорил его.

Такую мысль “источнику” высказал Майкл Мардер – известный на Западе эксперт по экологической философии и экологической мысли, политической теории и феноменологии, профессор философии Университета Страны Басков.

Рассуждая о том, сделало ли человечество из-за пандемии шаг назад, или вперед, философ коснулся состояния мира до этих событий.

“Перед тем, как говорить о шагах вперед или назад, разберемся в том, что же такое прогресс и регресс. Учитывая состояние мира до пандемии, мы можем сказать, что человечество не только слепо шло навстречу катастрофе – оно бежало к ней навстречу! И катастрофа эта, в первую очередь, связана с окружающей средой”, – отметил Мардер.

Эксперт добавил, что наша планета движется по скоростной трассе к состоянию, когда будет непригодной для жизни людей. Многие виды животных и растений сейчас переживают шестое массовое вымирание.

Также эта катастрофа является экономической и политической, связанной с ростом глобального неравенства, усилением вооруженных конфликтов, массовых переселений людей, в результаты которых возникают нации беженцев.

По словам эксперта, пандемия продемонстрировала неравенство, ненадежность, дисбаланс и другие проблемы, которые были в большей или меньшей степени скрыты от зрения.

“По моему мнению, пандемия – это фактор, который с одной стороны продемонстрировал свободное падение человечества, а с другой стороны ускорил его, и о нем теперь уже нельзя говорить с линейной точки зрения прогресса или регресса”, – констатировал философ.

Детальнее читайте в материале “источника”: Вернуться к нормальной жизни уже не получится – философ Майкл Мардер.