20 новых случаев COVID-19 на Луганщине: в облгосадминистрации рассказали, где их выявили

В Луганской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев COVID-19.

Об этом рассказали в Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – восемь, Рубежное – шесть, Кременской район – два, Станично-Луганский – четыре.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 938 человек.

Из них выздоровели – 11677; лечатся – 1864 (226 – стационарно, 1638 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 514 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 455.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 397 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 15,7%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 февраля (09:00) в Украине 1221485 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 22 768 летальных, 1023915 человек выздоровели. Всего проведено 6257875 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2030 новых случаев; летальных – 61; осуществлено 12825 тестирований; выздоровела 5131 человек.