Названа стоимость одного гектара сельскохозяйственной земли в Луганской области.

Госгеокадастр обнародовал нормативную денежную оценку сельскохозяйственной земли в Украине. Ее используют для расчета земельного налога, определения размера государственной пошлины и арендной платы за участки.

Портал «Слово и дело» рассказал, в каких областях самая дорогая и дешевая земля по состоянию на январь 2021 года.

По состоянию на начало этого года самая дорогая пашня в Черкасской области – 33 тыс. 646 грн за один гектар. Чуть дешевле стоит земля в Черновицкой области – 33 тыс. 264 грн за гектар.

Больше 30 тысяч за гектар стоит пашня в Харьковской области (32 тыс. 237 грн), Донецкой области (31 тыс. 111 грн), Кировоградской области (31 тыс. 888 грн), Одесской области (31 тыс. 17 грн), Днепропетровской области (30 тыс. 251 грн), Полтавской области (30 тыс. 390 грн), а также в Хмельницкой области (30 тыс. 477 грн).

В Луганской области один гектар земли с/х назначения оценили в 27 125 грн.

В оккупированном Крыму стоимость сельскохозяйственной земли определили в размере 26 тыс. 005 грн за гектар. Самая дешевая земля в Украине – в Житомирской области, 21 тыс. 411 грн за гектар.