Пьяный водитель снес дорожный знак и влетел в припаркованные авто: детали ДТП в Марковке

Только за минувшие сутки на Луганщине произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Луганской области.

В пгт Марковка 33-летний нетрезвый водитель автомобиля “ВАЗ 21063” не справился с управлением, съехал с проезжей части, совершил наезд на дорожный знак и на припаркованные по ул. Еременко автомобили УАЗ и ВАЗ.

А житель Рубежного, водитель автомобиля «ВАЗ 2101», находясь в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2106», который двигался во встречном направлении.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». В рамках уголовных производств проводится досудебное следствие.