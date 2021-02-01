В ОРЛО заявили о получении российской вакцины от COVID-19

Главарь НВФ “ЛНР” Леонид Пасечник заявил, что на временно неподконтрольную территорию Луганщины завезли первую партию российской вакцины от COVID-19 Sputnik V. Такие поставки якобы будут производить на регулярной основе.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

“Вакцинация будет проходить в Луганске и некоторых других городах республики. Вакцинации в первую очередь будут подлежать лица, которые подвержены профессиональному контакту и максимальному риску заражения. Это, прежде всего, медицинские работники, учителя, представители некоторых силовых структур”, – заявила в свою очередь так называемая “министр здравоохранения ЛНР” Наталья Пащенко.

При этом ресурсы НВФ заявляют, что следующая поставка вакцины состоится в феврале и будет продолжаться в течение всего периода, пока не привьют всю декретированную группу, которая подвержена максимальному контакту с большим количеством населения.

“После того, как будут привиты декретированные группы населения, контингент расширят – вакцинации подлежат все, кто не перенёс подтверждённую коронавирусную инфекцию”, – сказано в сообщении. Также говорится, что “вакцинация – добровольная и бесплатная”.