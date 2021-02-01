Грузовик вез мазут на ЛуТЭС: стали известны подробности аварии возле Новоайдара

Вчера, 31 января, на автодороге Т 13-06 км 41 + 600 сообщением «Северодонецк-Новоайдар» на окраине пгт Новоайдар перевернулся грузовик. При опрокидывании автомобиля на обочину вылилась часть мазута. Последствия происшествия были ликвидированы работниками ГСЧС.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Выездом на место происшествия полицейскими предварительно установлено, что 58-летний водитель, управляя грузовиком «DAF» с прицепом перевозил более 26 тонн мазута из г. Днепр до Луганской ТЭС, не справился с управлением, выехал на обочину, в результате чего произошло опрокидывание грузовика. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Данный факт зарегистрирован. На водителя грузового автомобиля полицейскими составлен административный материал по ст.124 КУоАП «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества».